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Работа для девушек, Выплаты ежедневные
Требуются девушки на высокооплачиваемую работу в Киеве. Модельные данные и опыт работы не требуются, достаточно желания работать. Мы предлагаем: - высокий, постоянный заработок (от 50000 грн/мес);- ежедневный расчёт;- гибкий график работы (составляется индивидуально);- проживание в апартаментах люкс класса (при необходимости);- личные водители, охрана;Не откладывай на завтра, звони прямо сейчас! Звоните 380978692179 или пишите Viber, WhatsApp,... Читать далее →
Массажистка в эротический салон
Мы профессиональное агентство предлагаем взаимовыгодное сотрудничество для ответственных, желающих хорошо зарабатывать используя свою женскую красоту и обаяние. Звоните 380634233669 или пишите Viber, WhatsApp, Teleg: @top_work_kiev